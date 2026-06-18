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Cancelados los conciertos del Reggaeton Beach Festival

El Reggaeton Beach Festival (RBF) Tenerife 2026 se cancela. Así lo ha anunciado la organización este jueves, en un comunicado en el que confirma que se suspenden todos los conciertos planeados este año, que se iban a celebrar también en Barcelona, Alicante, Santander, Mallorca, Madrid y Nigrán (Galicia); así como el cese de sus operaciones. Más información