Cultura La Laguna

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Anuncio de Sesiones desde La Loma pa' La Laguna

La plaza del Cristo de La Laguna acogerá este sábado, 20 de junio, la primera edición europea de Sesiones Desde La Loma, el formato musical nacido en Puerto Rico y especializado en la difusión de la salsa contemporánea. Más información