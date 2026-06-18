Anuncio de Sesiones desde La Loma pa' La Laguna

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La plaza del Cristo de La Laguna acogerá este sábado, 20 de junio, la primera edición europea de Sesiones Desde La Loma, el formato musical nacido en Puerto Rico y especializado en la difusión de la salsa contemporánea. Más información
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