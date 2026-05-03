Javier Vendrell Camacho

Shakira hace historia con un megaconcierto en Copacabana ante millones de personas

Shakira hizo historia este sábado en Río de Janeiro. Su esperado concierto en la playa de Copacabana, uno de los eventos musicales más importantes del año, se ha convertido en uno de los grandes hitos de la cultura latinoamericana de todos los tiempos. Superó los récords de Lady Gaga y Madonna y reunió a más de 3 millones de asistentes a un show único y muy especial que la encumbra como la artista latinoamericana más importante de todos los tiempos.