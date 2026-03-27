Andrés Gutiérrez

La Sinfónica de Tenerife estrena el oratorio 'Paulus' en la Catedral de La Laguna

Más de 700 personas se dieron cita en la tarde del jueves en la Catedral de La Laguna en una nueva edición del concierto extraordinario de la Sinfónica de Tenerife, que estrenó en Canarias el oratorio Paulus, de Felix Mendelssohn, una de las grandes obras corales del Romanticismo alemán. Bajo la dirección del maestro Víctor Pablo Pérez, la formación volvió a triunfar en esta cita que pretende, desde el año 2014, acercar las grandes propuestas del repertorio sacro y sinfónico-coral a este espacio patrimonial y que supone uno de los actos de arranque de la Semana Santa lagunera. Más información