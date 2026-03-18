Vídeo: Agencia ATLAS | Foto: EFE

La agencia Reuters asegura haber descubierto la identidad de Banksy

El artista lleva 30 años mojándose. Denunciando, con spray y en la calle, los males de nuestro tiempo. La violencia, la avaricia, la ruptura, la turistificación o la guerra. Y siempre bajo el anonimato. Esa seña de identidad es lo que le ha hecho grande, él mismo lo ha reconocido. Descubrir su identidad ha sido ese afán que ha perseguido a todos. Más información