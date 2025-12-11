Europa Press

Manuel Carrasco ofrecerá cuatro conciertos en Sevilla en 2026: fechas y entradas

Que Manuel Carrasco es incombustible, ya lo sabíamos. Y ahora más que nunca después de anunciar cuatro nuevos conciertos en Sevilla el próximo año, todos ellos en el mes de junio y en el mismo escenario: el estadio La Cartuja: En concreto, el cantante ha programado actuaciones los días 13 (sábado), con un espectáculo que lleva por título 'Viento Salvaje'; el domingo siguiente, 'La Cruz Salvaje'; el viernes 19, 'Corazón Salvaje', y el sábado 20, 'Pueblo Salvaje'.