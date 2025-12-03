Europa Press

Lara Dibildos, convencida de que la retirada de Terelu Campos del teatro no es definitiva

Inseparable de Carlos Maturana, en quien ha encontrado a su mejor compañero de vida, Lara Dibildos ha reaparecido y además de sincerarse sobre el gran momento que está viviendo al lado del modelo granadino, con el que pronto celebrará su segundo aniversario de amor, se ha mostrado rotunda cuando la prensa le ha preguntado por la decisión de Terelu Campos de no volver a subirse a un escenario tras su debut como actriz teatral con la obra 'Santa Lola'.