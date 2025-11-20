La serie 'Innato' con Elena Anaya e Imanol Arias llega a Netflix el 23 de diciembre

Netflix ha anunciado el estreno el 23 de diciembre del thriller psicológico Innato, protagonizado por Elena Anaya e Imanol Arias. Innato cuenta la historia de Sara una psicóloga que ha dejado atrás un traumático pasado como hija de Félix Garay (Imanol Arias), un asesino múltiple bautizado en su momento por la prensa como "el asesino del gasoil". Hoy, la vida idílica que Sara ha construido, junto a su marido Aitor (Roberto Álamo) y su hijo adolescente Sebas (Teo Soler), se tambalea cuando Félix es liberado de prisión, coincidiendo con una nueva ola de crímenes que parecen replicar los asesinatos perpetrados 25 años atrás. Tras haber ocultado su pasado a su familia durante años, Sara ahora debe colaborar con la policía para resolver los nuevos casos.