Sara Fernández

Renée Zellweger inaugura en Londres una estatua de Bridget Jones

Renée Zellweger estuvo en Londres el lunes para inaugurar una nueva estatua de uno de sus personajes más famosos: Bridget Jones. La figura, basada en la creación de la autora Helen Fielding, se une al recorrido "Scenes in the Square" en Leicester Square, junto a estatuas de Harry Potter, Batman, Paddington, la Mujer Maravilla y Mary Poppins. Fielding también asistió a la inauguración, junto con los protagonistas de "Bridget Jones", Sally Phillips, Leo Woodall y Chiwetel Ejiofor, y el director Michael Morris.