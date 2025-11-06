Europa Press

Se filtra en redes sociales el nuevo disco de Rosalía, 'Lux', dos días antes de su publicación

El nuevo disco de Rosalía, 'Lux', ha sido filtrado por parte de varias personas en redes sociales, dos días antes de su publicación oficial, el 7 de noviembre. Aunque desde la discográfica de la artista, Columbia Records, no han explicado el origen, en TikTok una usuaria aseguraba que en una tienda llamada Music Stop, en Bayamón (Puerto Rico) ya estaba a la venta el vinilo. Más información