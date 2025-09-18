Miren Ibarguren, Natalia Verbeke y Carlos Santos viven un apocalipsis en 'El refugio atómico'

Europa Press

Madrid
Este viernes 19 de septiembre llega a Netflix 'El refugio atómico', la nueva serie de Álex Pina y Esther Martínez Lobato. Los creadores de 'La Casa de Papel' desatan el apocalipsis nuclear en esta "ambiciosa" producción de ocho capítulos en la que los ricos entre los ricos encuentran su salvación en un complejo subterráneo de búnkeres de lujo dirigido por la estricta y pragmática Minerva, el personaje interpretado por Miren Ibarguren. 

