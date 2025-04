Aitana Ocaña ha anunciado en un vídeo desde sus redes sociales que sus conciertos pasan a celebrarse en el Riyadh Air Metropolitano los días 30 y 31 de julio. "Es algo que he intentado hasta el final. No sabéis lo que me he desvidido por eso desde que ocurrió. [...] Quiero que confiéis en mí, pero sé que es difícil porque ya es la primera vez que ocurre este cambio", ha narrado con tristeza en una publicación.

GTS Talent, empresa responsable de la carrera de Aitana, ha confirmado que las entradas adquiridas por las vías oficiales para los conciertos del Bernabéu servirán para asistir a los del Metropolitano, así como que esta nueva localización permite abrir un mayor cupo de entradas. Al respecto, Aitana ha comentado que ha preferido "jugársela" y arriesgarse a no llenar el estadio por las posibles cancelaciones para no dejar a nadie fuera. También ha prometido que ofrecerá "los mejores conciertos de su vida" para los asistentes. "Voy a vivir por y para eso", ha insistido. Estas estarán a la venta desde el próximo miércoles 23 de abril. Posteriormente, en los días previos al show, los interesados recibirán su nueva entrada con el QR válido para el acceso. Además, el mismo 23 de abril se habilitará en la página web de la artista un formulario para solicitar la devolución.