Venía de bordarlo en Barcelona, pero ha sido en Madrid, dónde si no, que Amaia ha marcado un antes y un después. Esta noche, Amaia ha llenado el Movistar Arena de Madrid sin apenas despeinarse. "Estoy un poco abrumada, es el concierto más grande que he hecho en mi vida, estoy muy contenta", ha confesado con una sinceridad que ha desarmado al público. Y lo cierto es que no ha necesitado más para conectar. Con una sencillez desarmante y una voz que sigue siendo su mayor poder, Amaia ha demostrado que no necesita artificios ni grandilocuencias para conmover. Ha llegado, ha cantado y ha vencido. Pero lo ha hecho a su manera: sin forzar nada, casi como si estuviera en el salón de su casa.

La apoteosis ha llegado con "La canción que no quiero cantarte", cuando Aitana ha aparecido en el escenario. La locura se ha desatado y el Movistar Arena ha vibrado al ritmo de su complicidad. La química entre ambas ha sido palpable y ha convertido el momento en uno de esos que quedan grabados en la memoria colectiva.