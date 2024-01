“Si salgo sola, soy la zorra. Si me divierto, la más zorra. Si alargo el día y se me hace de día, soy más zorra todavía”. El grito de liberación que Nebulossa ha liderado desde que publicó su canción en diciembre encontró anoche su punto álgido en la primera semifinal del Benidorm Fest: no sólo contó con el beneplácito del jurado, sino el apoyo de un público que coreó el tema de principio a fin. María Bas y Mark Dasousa, desconocidos para la mayoría hasta su participación en el concurso de RTVE, a sus 56 y 49 años, han convertido su alegato feminista en el himno de esta edición. Viralísimos, cómo no, lo normal es que no faltasen en la final de este sábado. Una predicción que, alentada por las cifras millonarias que han alcanzado, quedó confirmada hace escasas horas. El dúo podría representar a España en Eurovisión. Ahora bien, dada la política lingüística del festival, por la que están prohibidos los insultos y los mensajes políticos, ¿estarían obligados a cambiar la letra?