El cantante Charlie Puth homenajea a Matthew Perry en su último concierto tocando la sintonía de la mítica serie 'Friends'.

El actor Matthew Perry, conocido por interpretar a Chandler Bing en la popular serie 'Friends', falleció este sábado a los 54 años, adelantaron varios medios estadounidenses.

Perry ganó su popularidad en la serie de este grupo de amigos, encarnados por Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer, que duró diez temporadas. Asimismo, protagonizó películas como 'The Whole Nine Yards', en la que compartió pantalla con Bruce Willis.

Según confesó el propio actor, a lo largo de su vida ha sufrido varios episodios de adicción a las drogas y al alcohol.