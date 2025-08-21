'La coleccionista', película de terror dirigida por Manuel Sanabria ('Hotel Bitcoin', 'Sinfin') llega a los cines este viernes 22 de agosto. La cinta narra cómo los visitantes de un pequeño pueblo son obsequiados por una lugareña con regalos aparentemente mundanos pero que enseguida desencadenan extraños sucesos que los obligan a enfrentar el pasado. Así, sirviéndose de un componente sobrenatural, el filme acaba tratando tangencialmente temas tan "actuales y serios" como la salud mental o el 'bullying'.