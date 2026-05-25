Arturo Rodríguez y Alejandro Muñoz logran la portada mundial de 'National Geographic'
Por primera vez un equipo español logra la portada mundial del ‘National Geographic’. El fotógrafo palmero Arturo Rodríguez repite, esta vez junto al periodista Alejandro Muñoz, tras hallar un templo perdido en Perú.
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