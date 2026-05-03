La Palma refuerza la protección del Risco de la Concepción en la capital

El Monumento Natural Risco de la Concepción –la estructura geológica de origen volcánico que custodia Santa Cruz de La Palma por el Sur– ya tiene nuevas normas de conservación. El Cabildo de La Palma ha reforzado la protección de este espacio natural emblemático de la capital palmera para evitar su degradación y hacer compatible su preservación y la actividad que se desarrolla en él.

Esta gran estructura montañosa, con una caída de 300 metros de altura, tiene un gran interés científico, geológico y geomorfológico. En el interior del volcán se pueden contemplar una urbanización, varias fincas de cultivo y algunas canteras de extracción abandonadas. Además, su base está atravesada por un túnel que comunica Santa Cruz de La Palma con Breña Alta.

Pero, ¿por qué era necesario actualizar su protección? Era necesario actualizar sus medidas de protección, principalmente, para adaptarse a los cambios legislativos y territoriales recientes. Los principales problemas que el Cabildo de La Palma ha querido atajar con esta modificación es acabar con una normativa desactualizada, ya que el marco normativo que rige el espacio fue aprobado en 2010, pero ha quedado obsoleto y ya no está adaptado a la realidad actual de la isla ni a la normativa ambiental vigente.

Otra de las razones fundamentales para actualizar la protección es que la presión antropogénica y el uso que se hace de él ha crecido en los últimos años. Por eso, era necesario regular los usos del suelo y las actividades humanas, para evitar la degradación de este hito geológico de la capital palmera. Su carácter emblemático para Santa Cruz de La Palma hacen vita el mantenimiento de su integridad geomorfológica frente a posibles intervenciones o infraestructuras, lo que hacía necesario también esta adaptación.

Entre las medidas que se van a adoptar se encuentra la actualización de las normas de conservación, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad ambiental, social y económica de este área. También, un blindaje del patrimonio geológico de esta zona, reformando la protección de sus características volcánicas singulares para evitar que puedan ser alteradas por causas externas.

Ahora, el Cabildo de La Palma ha iniciado formalmente, tras la aprobación de su Consejo de Gobierno, el proceso para actualizar el marco normativo del Monumento Natural del Risco de la Concepción, contratando el servicio de redacción de la Modificación Sustancial Plena de sus actuales Normas de Conservación.

Esta iniciativa, impulsada directamente por el presidente y responsable del área de Ordenación Territorial, Sergio Rodríguez, responde a la necesidad de revisar y mejorar las herramientas de gestión de este espacio protegido, uno de los hitos paisajísticos y geológicos más importantes que custodian la capital de la isla.

El objetivo de esta modificación es corregir las deficiencias detectadas en la normativa vigente y adaptar las directrices de protección a los cambios legislativos y territoriales ocurridos en los últimos años. Con este nuevo documento, se pretende alcanzar un equilibrio entre la preservación estricta de los valores naturales del Risco y las actividades que se desarrollan en su entorno.

La redacción de la modificación será clave para definir los usos permitidos, las acciones de restauración ambiental y las medidas de protección del Monumento Natural frente a posibles amenazas a su integridad geomorfológica.

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El presidente insular, Sergio Rodríguez, hace hincapié en que, con este paso, el Cabildo de La Palma reafirma su compromiso con la ordenación del territorio y la protección del patrimonio natural, asegurando que los espacios de mayor valor medioambiental de la isla cuenten con la seguridad jurídica y las herramientas de gestión necesarias para su correcto mantenimiento.