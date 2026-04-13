Jet2 ‘aterriza’ en La Palma para potenciar el turismo británico

La aerolínea Jet2, compañía de aviación de bajo coste con sede principal en Leeds, ‘aterriza’ en la Isla Bonita para potenciar el turismo británico. El Cabildo de La Palma pretende fomentar la llegada de visitantes ingleses con este acuerdo que se presentó de manera oficial el pasado viernes 10 de abril.

La conexión aérea con Manchester estará activa durante todo el año con vuelos hasta La Palma cada lunes y viernes. El primer viaje desde la ciudad británica hasta la Isla registró el 100% de ocupación.

El operador británico es «líder indiscutible en el mercado anglosajón hacia Canarias», explicaron en la presentación. Desde que iniciaron su primera ruta en el año 2005 han transportado a más de 14 millones de pasajeros a las Islas, representando en torno al 40% de las llegadas de turistas británicos al Archipiélago. «Es una compañía con una elevada experiencia y conocimiento del mercado como garantía de éxito», justificaron.

Además, a partir del 6 de noviembre, la compañía añadirá una conexión también con Londres-Stansted, mientras que los vuelos con Manchester se mantendrán activos durante todo el año. Adicionalmente, Jet2holidays, el turoperador asociado a la aerolínea, trabajará directamente con establecimientos de La Palma en Los Cancajos, Puerto Naos y Tazacorte.

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, destacó que este acuerdo «marca un antes y un después en la estrategia de conectividad de nuestra Isla». «Hoy no solo celebramos el aterrizaje de una compañía líder como Jet2 y su turoperador, sino que celebramos la consolidación de un modelo turístico que está demostrando una fortaleza y una capacidad de recuperación admirables», añadió y concluyó que «el estreno de la ruta desde Manchester, con ese primer vuelo al 100% de ocupación, es el mejor síntoma de que el mercado británico quiere conocer La Palma».

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El representante de Jet2, Ricard Querol, afirmó que «tenemos mucha ilusión porque La Palma tiene mucho potencial. La Isla es maravillosa y el trato de la gente es muy bueno, lo que hace falta es que el mensaje llegue al Reino Unido», expuso. Además, Querol destacó el trabajo de la consejera insular de Turismo, Raquel Rebollo, para que esta iniciativa fuera posible.