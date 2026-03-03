Desfile de la comparsa la Gimnasia Tiene Marcha, un colectivo formado por mayores de edades comprendidas entre 70 y 83 años, que lucen una fantasía de 'Soldaditos enanos' que recuerdan a los Enanos de la Bajada de la Virgen de Las Nieves, en La Palma

Un momento del desfile de la comparsa la Gimnasia Tiene Marcha, de la localidad toledana de Yepes, un colectivo formado por mayores de edades comprendidas entre 70 y 83 años, que lucen una fantasía de 'Soldaditos enanos' que recuerdan a los Enanos de la Bajada de la Virgen de Las Nieves, en La Palma. Más información