El tráfico del Valle de Aridane ya circula por la LP-211 Las Manchas-Los Llanos

El Cabildo de La Palma avanza en los trabajos de recuperación de la carretera LP-211 de Todoque, que ya permite desde ayer el tránsito entre Las Manchas y Los Llanos de Aridane. Esta nueva conexión vial representa un avance fundamental en la normalización de la movilidad en el Valle de Aridane.

La actuación en esta vía supone una inversión superior a los 11 millones de euros y quedan actuaciones por culminar, aunque ya se haya reabierto, en un tramo de 2.220 metros entre el barrio de La Laguna y el Hoyo de Todoque, permitiendo además generar un nuevo corredor de infraestructuras y servicios, como canalizaciones para energía o agua.

El acto de reapertura de ayer contó con la presencia del viceconsejero de Recuperación Económica y Social, Pedro Afonso; y los alcaldes de los municipios de Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte, Javier Llamas, Eloy Martín y David Rodríguez, respectivamente.

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, señala que la apertura provisional de esta carretera permite reducir el tiempo de conexión entre el Norte y el Sur de las zonas afectadas por la erupción del volcán de Tajogaite. La vía se ha recuperada sobre el trazado original, permitiendo no tener que hacer expropiaciones de terrenos.

Así, Sergio Rodríguez defendió que este nuevo corredor es «crucial para mejorar la calidad de vida de los vecinos de la comarca, facilitando los desplazamientos cotidianos al trabajo, centros educativos y servicios, que se habían visto seriamente comprometidos». El presidente de la Corporación insular palmera recuerda que en un primer momento se planteó esta carretera en un único sentido, pero posteriormente «se ha considerado que era esencial recuperar esa conexión directa con el barrio de La Laguna».

El viceconsejero para la Recuperación Económica y Social de La Palma, Pedro Afonso, incidiño en la importancia que tiene abrir esta vía, que «mejorará el día a día de los vecinos y las vecinas al sur de la colada». «Como Gobierno de Canarias seguimos recordando que las infraestructuras y los derechos de las personas permiten que esta carretera pueda circular por donde lo hace ahora», defendió Afonso. n