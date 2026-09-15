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Canarias celebra la "buena noticia" de que se limite al 0,33% la subida de tasas en aeropuertos

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Canarias celebra la "buena noticia" de que se limite al 0,33% la subida de tasas en aeropuertos

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Declaraciones de la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, quien ha asegurado que el Gobierno de Canarias ha calificado este martes como "buena noticia" la limitación del alza tarifaria de los aeropuertos españoles al 0,33% frente al 3,8% demandando inicialmente por Aena tras aprobarse el tercer Documento de Regulación Aeroportuaria en Consejo de Ministros.

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