José Carlos Guerra

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Homenaje en Las Palmas de Gran Canaria a las víctimas del vuelo de Spanair en el 18º aniversario del accidente

La Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 de Spanair (AVJK5022) ha recordado este jueves en Las Palmas de Gran Canaria a los 154 fallecidos y los 18 heridos del accidente que tuvo lugar en el Aeropuerto de Barajas el 20 de agosto del año 2008.

El acto ha consistido en una ofrenda floral en el monumento 'Luces en el vacío', ubicado en la zona de La Puntilla en la playa de Las Canteras. Más información