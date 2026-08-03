Guardia Civil de Ceuta

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El guardia civil canario del GEAS, Oswaldo Tavío, rescata migrantes junto a sus compañeros en la frontera de Ceuta con Marruecos

La reciente crisis migratoria vivida en Ceuta deja imágenes difíciles de olvidar para quienes participan en las labores de rescate de migrantes y en todo el operativo desplegado para atender la emergencia. Entre ellos se encuentra el guardia civil canario Oswaldo Tavío León, un agente que desde hace 24 años forma parte del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil en la ciudad autónoma.