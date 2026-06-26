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Ángel Víctor Torres expresa el impacto emocional en Canarias del terremoto en Venezuela

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha manifestado este viernes su profunda preocupación por las consecuencias del doble terremoto registrado en Venezuela y aseguró que las administraciones españolas permanecen pendientes de la evolución de la emergencia.

Durante unas declaraciones, el ministro calificó de "consternación" el sentimiento que existe tras conocerse el alcance del desastre. Explicó que la información disponible apunta a una situación de gran incertidumbre y reconoció que tanto él como numerosas personas de Canarias siguen los acontecimientos con especial inquietud debido a los fuertes vínculos históricos, familiares y sociales que unen al archipiélago con el país sudamericano. Más información. Más información