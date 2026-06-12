¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Misa de León XIV en Tenerife

La realidad superó la ficción en la eucaristía celebrada en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife y con la que el papa León XIV cerró su viaje apostólico a España, que comenzó el pasado 6 de junio. Ya desde primera hora amanecía una ciudad desierta, y no era el Día sin Coche, aunque traía al recuerdo las calles vacías de vehículos durante la pandemia, mientras otros, ya en la Dársena de Los Llanos, se preguntaban cómo entender que no fuera Carnaval y se movilizara tanta gente. Más información