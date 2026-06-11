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Música y expectación en la plaza Stagno a la espera del papa León XIV

El grupo de jóvenes de los Nazarenos de Vegueta puso la nota musical en la plaza Stagno mientras los asistentes esperan la llegada del papa León XIV, que recibirá las llaves de oro de Las Palmas de Gran Canaria. Con un timple, varias guitarras y sus voces, los jóvenes animaron la espera y reivindicaron el papel de la juventud en la fe. “Es un faro para los jóvenes”, señaló Samuel Hernández, uno de los miembros del grupo.