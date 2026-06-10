Policía Nacional

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Llegada del papamóvil y vehículos BMR de la Policía Nacional a Gran Canaria

Llegada a Gran Canaria del papamóvil y dos vehículo BMR de la UIP de la Policía Nacional a bordo de un Airbus A400 para integrarse en el dispositivo de seguridad por la visita del papa León XIV a Canarias. El traslado ha formado parte de un dispositivo de la Policía Nacional con la colaboración del Ejército del Aire y del Espacio.