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Llegada del papamóvil y vehículos BMR de la Policía Nacional a Gran Canaria

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Policía Nacional

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Llegada del papamóvil y vehículos BMR de la Policía Nacional a Gran Canaria

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Llegada a Gran Canaria del papamóvil y dos vehículo BMR de la UIP de la Policía Nacional a bordo de un Airbus A400 para integrarse en el dispositivo de seguridad por la visita del papa León XIV a Canarias. El traslado ha formado parte de un dispositivo de la Policía Nacional con la colaboración del Ejército del Aire y del Espacio.

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