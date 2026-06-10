Secciones

Es noticia
Última hora de la visita del papa León XIV a TenerifeTiempo en TenerifeCB CanariasSanta Cruz se prepara para la visita de León XIVCambios en el transporte público en Santa CruzCD TenerifeEvitar venta de drogas en TenerifeApagones Santa Cruz
instagramlinkedin
Dispositivo de la Guardia Civil para la visita del papa León XIV a Canarias el 11 y 12 de junio de 2026

Dispositivo de la Guardia Civil para la visita del papa León XIV a Canarias el 11 y 12 de junio de 2026

Guardia Civil

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Dispositivo de la Guardia Civil para la visita del papa León XIV a Canarias el 11 y 12 de junio de 2026

Guardia Civil

RRSS WhatsAppCopiar URL

La Guardia Civil ultima los preparativos para la visita del Papa León XIV a Canarias el 11 y 12 de junio de 2026. Más de 1.300 guardias civiles, entre ellos más de 400 llegados desde la Península en apoyo, trabajarán este jueves en Gran Canaria y viernes en Tenerife para garantizar la seguridad y la movilidad de las personas. Juan Hernández Mosquera, General Jefe de la Zona de Canarias de la Guardia Civil, explica los detalles del dispositivo.

TEMAS

Tracking Pixel Contents