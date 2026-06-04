Arturo Jiménez

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La naviera Baleària Canarias bautiza el nuevo fast ferry Mercedes Pinto

La naviera Baleària Canarias presenta el nuevo fast ferry Mercedes Pinto, un catamarán innovador y ecoeficiente de nueva construcción que conectará a partir del próximo 5 de junio los puertos de Morro Jable, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. Más información