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Así llegan los más de 250 agentes que reforzarán la seguridad por la visita del papa León XIV a Canarias

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Así llegan los más de 250 agentes que reforzarán la seguridad por la visita del papa León XIV a Canarias

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Más de 250 agentes y 170 vehículos refuerzan la seguridad por la visita del papa León XIV a Canarias. La Policía Nacional despliega un amplio dispositivo especial en Gran Canaria y Tenerife, con efectivos de distintas unidades llegados desde diferentes puntos del país para garantizar el desarrollo seguro de todos los actos previstos. En este vídeo te mostramos la llegada de los agentes y los preparativos de uno de los mayores operativos de seguridad de los últimos años en las islas.

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