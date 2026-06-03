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Así se prepara Protección Civil ante la excepcional concentración de personas prevista por la llegada del Papa a Canarias

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La Provincia

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Montserrat Román, jefa de Protección Civil y Atención de Emergencias, detalla los principales asuntos abordados durante la reunión y explica las medidas adoptadas ante la situación actual.

La activación de este plan responde a una decisión preventiva motivada por la excepcional afluencia de personas prevista, con el objetivo de reforzar la coordinación, garantizar la seguridad y mejorar la capacidad de respuesta ante cualquier incidencia.

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