La Provincia

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

215 agentes de distintas unidades de la Policía Nacional viajan a Canarias para cubrir la seguridad de la visita del Papa

El Papa llega el sábado a Madrid. Luego viajará a Barcelona y por último se desplazará a Canarias los días 11 y 12 de junio de 2026. Y hasta la isla se han desplazado más de 170 vehículos y 215 agentes de distintas unidades de la Policía Nacional, junto con 16 canes de la Unidad Especial de Guías Caninos para ir preparando el viaje del Pontífice y asegurar la zona. Se han desplazado desde el puerto de Huelva hasta Gran Canaria y Tenerife con motivo de la visita del papa León XIV. Todos ellos formarán parte del dispositivo de seguridad que la Policía Nacional desplegará en las Islas Canarias los próximos días durante la visita del pontífice.