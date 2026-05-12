Agencia ATLAS

Clavijo acusa al Gobierno de ocultar información y Moncloa lo niega

Pedro Sánchez ha aprovechado su comparecencia junto al director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, para dar por concluido el operativo del hantavirus y asegura que "ha sido un éxito". Una operación por la que Sánchez saca pecho y asegura que "será recordada muchos años". Eso sí, evita confrontar con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, pese a que se le ha preguntado por dos veces por sus críticas a que el barco fondease en Tenerife. Clavijo insiste hoy en esas críticas y acusa al Ejecutivo de ocultar que había un contagiado a bordo. La ministra de Sanidad, Mónica García, le responde y asegura que no había ningún pasajero con síntomas cuando llegaron al puerto tinerfeño. El Partido Popular apoya las críticas de Clavijo al tiempo que cree que es una polémica que le viene bien a Sánchez para tapar su corrupción. Algo en lo que coincide con Vox.