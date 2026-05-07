Gambia aprende a salvar vidas con acento canario: bomberos isleños forman a sus equipos de emergencia
Los bomberos canarios llevan su experiencia en emergencias hasta Gambia, uno de los principales puntos de salida de cayucos hacia Canarias, en una misión formativa clave para mejorar la seguridad y el desarrollo del país africano. A través de talleres prácticos en primeros auxilios, rescate, conducción y actuación ante catástrofes, los equipos isleños trabajan con fuerzas de seguridad gambianas para reforzar sus capacidades sobre el terreno.
La iniciativa, impulsada por la ONG Starup Corazones Solidarios Gambia, busca no solo salvar vidas, sino también actuar en el origen de la emigración irregular, fortaleciendo sistemas básicos de emergencia. “Un país seguro es un país para poder invertir”, subraya Sonja Arup, mientras los instructores canarios detectan carencias clave como la falta de anticipación en carretera.