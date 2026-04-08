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El ministro Ángel Víctor Torres carga contra el PP por su ausencia en la sectorial de Infancia

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, cargó con dureza este miércoles contra el Partido Popular por el plantón de la mayoría de sus comunidades autónomas a la Conferencia Sectorial de Infancia, que no pudo celebrarse por falta de quórum. "Es una absoluta deslealtad institucional, una falta de respeto y un acto antidemocrático", afirmó, en referencia a la decisión coordinada de los gobiernos autonómicos del PP de no acudir al encuentro convocado por el Ministerio de Juventud e Infancia.