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El ministro Ángel Víctor Torres carga contra el PP por su ausencia en la sectorial de Infancia

El ministro Ángel Víctor Torres carga contra el PP por su ausencia en la sectorial de Infancia

LP/DLP

El ministro Ángel Víctor Torres carga contra el PP por su ausencia en la sectorial de Infancia

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El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, cargó con dureza este miércoles contra el Partido Popular por el plantón de la mayoría de sus comunidades autónomas a la Conferencia Sectorial de Infancia, que no pudo celebrarse por falta de quórum. "Es una absoluta deslealtad institucional, una falta de respeto y un acto antidemocrático", afirmó, en referencia a la decisión coordinada de los gobiernos autonómicos del PP de no acudir al encuentro convocado por el Ministerio de Juventud e Infancia.

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