El Cabildo de Lanzarote sigue de cerca el enjambre de langostas en Lanzarote: “Las próximas 48 horas son clave”

La imagen ha sorprendido este martes a vecinos y conductores en Lanzarote. Cientos de ejemplares de langosta africana han sido vistos en distintos puntos de la isla coincidiendo con el episodio de viento del este y la calima, el aire sahariano cargado de polvo que estos días envuelve Canarias. Más información