El Gobierno de Canarias condena La negativa de Marruecos a permitir el acceso a observadores y organizaciones solidarias en el Sáhara Occidental

La delegación canaria, compuesta por Carmelo Ramírez, Consejero de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional del Cabildo de Gran Canaria; Noemí Santana Perera, diputada en el Congreso de Madrid; y Fernando Ruiz Pérez, secretario de Comunicación de Podemos Canarias, que hoy, martes 13 de enero de 2026, viajaba a los Territorios Ocupados del Sáhara Occidental para realizar una misión de observación de los Derechos Humanos del pueblo saharaui, ha sido expulsada por las autoridades marroquíes al llegar a El Aaiún, impidiéndoles cumplir con los objetivos de su visita.