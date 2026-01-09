Secciones

Alegría en Canarias por la liberación del periodista Miguel Moreno

Televisión Canaria

La liberación este jueves, por parte del chavismo, del exredactor de LA PROVINCIA/DLP Miguel Moreno, ha sido acogida con gran satisfacción en Canarias, como no podía ser de otra manera. Los periodistas de LA PROVINCIA/DLP Carlota Barcala, jefa de Sección de Sucesos y Tribunales, y Paco Cabrera, redactor de Deportes, valoran la puesta en libertad de Moreno en el programa especial de Televisión Canaria 'Venezuela, a debate', emitido en la noche del jueves 8 de enero de 2026.

