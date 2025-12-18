Foro Canarias Accesible

Canarias tiene una deuda sin resolver con las personas dependientes que no residen en las islas capitalinas. Para tratar de mejorar su situación, las consejerías de Bienestar Social e Igualdad y de Sanidad del Gobierno de Canarias acaban de suscribir un convenio de colaboración que permitirá reducir las listas de espera para el reconocimiento y la certificación de las diferentes discapacidades, así como agilizar las valoraciones y reconocimientos. Este fue el anuncio que realizaron la consejera de Bienestar Social , Candelaria Delgado, y la directora general de Discapacidad , Dulce Gutiérrez, realizaron en el marco del Foro Canarias accesible. Conectando personas. Eliminando barreras, organizado por Prensa Ibérica (grupo editorial al que pertenece EL DÍA -La Opinión de Tenerife ) y la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias. Durante esta cita reconocieron que las cifras de las listas de espera para resolver los certificados de discapacidad continúan siendo desproporcionadas en las Islas, y por eso es necesario contar con profesionales del Servicio Canario de la Salud (SCS) que puedan potenciar los equipos de valoración en todas y cada una de las islas. Más información