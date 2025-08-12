Un masaje en esta playa de Canarias deja boquiabiertos a vecinos y turistas
Un vídeo viral muestra a una persona recibiendo un tratamiento sobre una camilla profesional instalada en la orilla
En las playas de Canarias no faltan escenas que llaman la atención, desde actividades deportivas improvisadas hasta usos insólitos del espacio público. El último episodio curioso ha tenido lugar en La Jaca, un pequeño enclave costero del municipio de Arico, en el sur de Tenerife, donde un vídeo compartido en redes sociales muestra a una persona recibiendo un masaje profesional… directamente sobre la arena.
En las imágenes, grabadas en la zona más próxima al mar, se aprecia una camilla de masajes profesional instalada en la playa, con un cliente tumbado mientras otra persona le realiza el tratamiento. El vídeo, acompañado del comentario “Esto ya supera el postureo y la ciencia… madre mía”, ha generado reacciones entre la comunidad local y visitantes, mezclando sorpresa, humor y debate sobre el uso de la costa.
La Jaca es un núcleo pesquero de poco más de 500 habitantes, caracterizado por su arena negra, sus aguas calmadas y un ambiente sereno que la convierte en refugio para quienes huyen del bullicio turístico. Históricamente ha sido punto de resguardo para pequeñas embarcaciones y lugar de encuentro para vecinos y familias.
Entre lo pintoresco y lo cuestionable
Aunque en algunas playas turísticas de otros lugares del mundo es habitual encontrar servicios de masajes al aire libre, en Canarias esta práctica no está regulada para el espacio público y, en muchos casos, puede acarrear sanciones si se trata de una actividad económica no autorizada.
El vídeo ha despertado el interés no solo por la rareza de la escena, sino también por el debate que plantea: ¿hasta qué punto se puede usar la playa para fines particulares sin afectar a su carácter público y natural?
