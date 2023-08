El helicóptero indica las coordenadas exactas y avisa a la brigada de la EIRIF. Equipo revisado, mochilas cargadas y con 20 kilos a cuestas estos bomberos comienzan su caminata monte arriba hasta encontrar los temidos puntos calientes. Las altas temperaturas complican su trabajo. El terreno desprende mucho calor y en cualquier momento las llamas vuelven. Pero afortunadamente el fuego ya no avanza, no se sale de la zona acotada, y el número de hectáreas afectadas no crece: 14.750. Por eso, por fin el incendio de Tenerife está estabilizado y estamos en otro escenario. El perímetro está consolidado, aunque no se puede bajar la guardia. En el interior de la zona de exclusión, el trabajo no cesa y el compañerismo es fundamental. A vista de dron se aprecia la verdadera magnitud de la tragedia. El fuego ha engullido casi un tercio de la masa forestal de la isla.