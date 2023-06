Esta claro que sobre humor no hay nada escrito. Pero hay quienes intentan hacer sus pinitos en la comedia, pero les sale todo mal o al menos no gozan del favor del público. Eso sí, lo intentan insistentemente, pero con idéntico resultado vídeo tras vídeo que cuelgan en sus redes sociales. Y esto es algo que le sucede a un joven tiktoker canario que en las últimas horas se ha hecho viral con su último vídeo, pero no tanto por el humor que despliega en su vídeo sino por todo lo contrario, por el rechazo y las críticas que ha suscitado.