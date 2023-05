El sacristán de Valle de Guerra se ha mostrado arrepentido tras los insultos vertidos al grupo Abubukaka. "Me pasé 50 pueblos y he molestado a mucha gente que son amigos, conocidos y compañeros", afirma. "Fue fruto de un impulso", añade el sacristán a las cámaras del programa Ponte al día, de la Televisión Canaria, tras tildar a los humoristas de "sinvergüenzas" o "malparidos" al no gustarle la última actuación que realizaron en el pueblo.