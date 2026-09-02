Luis Miguel Mora

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Ya es oficial: así funciona el nuevo sistema de notificaciones electrónicas de la Seguridad Social que afecta a estos trabajadores tinerfeños desde septiembre

Miles de trabajadores de Tenerife ya han empezado a utilizar el nuevo sistema de notificaciones electrónicas de la Seguridad Social, puesto en marcha el 1 de septiembre que está dirigido a este colectivo. Con este cambio, el organismo busca que sus comunicaciones lleguen de forma más rápida, segura y eficaz a las personas afectadas. Si todavía tienes dudas sobre cómo funciona, este es el nuevo método por el que la Administración te informará de los trámites y avisos importantes. Más información