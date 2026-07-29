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Ola de calor en toda Canarias: la llegada de aire africano disparará los termómetros por encima de los 30 grados en Tenerife

Ola de calor en toda Canarias: la llegada de aire africano disparará los termómetros por encima de los 30 grados en Tenerife

Raúl Robledo

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Ola de calor en toda Canarias: la llegada de aire africano disparará los termómetros por encima de los 30 grados en Tenerife

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife
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La subida de temperaturas prevista inicialmente para este jueves 30 de julio en el sur y centro de la vecina isla de Gran Canaria también se sentirá, finalmente, en Tenerife. Concretamente, y según el aviso amarillo activado desde la Agencia Estatal de Metereología (Aemet), los expertos no descartan que se alcancen "localmente" los 36 grados en las medianías del su y sureste de la isla y en las zonas bajas del sur del área metropolitana. Más información

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