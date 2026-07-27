Raúl Robledo

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Revolución urbanística en el sur de Tenerife: Adeje da luz verde a una 'ciudad' de 140.000 metros cuadrados

Los planes parciales de esta gran superficie de suelo –urbanizable, sectorizada y ordenada por los instrumentos municipales de planificación urbanística– están en diferentes fases de desarrollo pero acaban de dar avances decisivos para su activación. El más adelantado es el Plan Parcial de El Calvario, antes denominado como El Galeón, un total de 53.636 metros cuadrados residenciales y dotacionales.