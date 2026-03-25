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Solo un vecino permanece en el albergue tras el desalojo de El Pris en Tacoronte

Solo un vecino permanece en el albergue tras el desalojo de El Pris en Tacoronte

El Día

Solo un vecino permanece en el albergue tras el desalojo de El Pris en Tacoronte

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Santa Cruz de Tenerife
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La situación en El Pris (Tacoronte) tras el desalojo preventivo de anoche evoluciona con relativa normalidad. De los cerca de 30 vecinos evacuados por los efectos de la borrasca Therese, solo una persona ha permanecido en el pabellón habilitado en la calle Pérez Reyes, mientras que el resto, 29 vecinos, han sido realojados en viviendas de familiares. Las autoridades mantienen la vigilancia en la zona ante el riesgo de nuevos desprendimientos.

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