Liberado un anciano usado para estafar y pedir limosna por una red criminal
La Guardia Civil ha liberado a un hombre de 80 años que estaba siendo utilizado por una organización criminal para pedir limosna y cometer estafas por internet a través de falsos anuncios de adopción y venta de mascotas. En la operación Magna Vallis, se ha detenido a 19 personas en Bizkaia y Burgos, y se ha identificado a más de 120 víctimas, algunas de ellas en Canarias. Más información. Más información
