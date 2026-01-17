Secciones

Es noticia
Sigue en directo la situación del tiempo en las islasCD TenerifeDEA traficantesCantante AnaéTemplo Masónico en TenerifeEcotasa en el Teide
instagramlinkedin
Liberado un anciano usado para estafar y pedir limosna por una red criminal

Liberado un anciano usado para estafar y pedir limosna por una red criminal

Guardia Civil

Liberado un anciano usado para estafar y pedir limosna por una red criminal

Guardia Civil

RRSS WhatsAppCopiar URL

La Guardia Civil ha liberado a un hombre de 80 años que estaba siendo utilizado por una organización criminal para pedir limosna y cometer estafas por internet a través de falsos anuncios de adopción y venta de mascotas. En la operación Magna Vallis, se ha detenido a 19 personas en Bizkaia y Burgos, y se ha identificado a más de 120 víctimas, algunas de ellas en Canarias. Más información. Más información

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents