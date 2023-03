Para mantener una dieta saludable es fundamental realizar una alimentación rica en proteínas y vitaminas. Los huevos son un superalimento y además, fáciles de conseguir, pero siempre han estado en el punto de mira. Según un estudio publicado por The American Journal of Medicine en el año 2020, asegura que no son malos para la salud sino todo lo contrario. La dosis ideal estaría entre dos y tres huevos diarios.